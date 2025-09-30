Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Bahnhofstraße; Unfallzeit: zwischen 28.09.2025, 12.00 Uhr und 29.09.2025, 18.00 Uhr; Einen schwarzen BMW Mini One angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus. Das Auto hatte von Samstagmittag bis Sonntagabend auf einem Parkstreifen an der Bahnhofstraße in Richtung Königstraße gestanden, als der Flüchtige das Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

