Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden- Unfallflucht begangen

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Up de Bookholt; Unfallzeit: zwischen 28.09.2025, 15.45 Uhr und 29.09.2025, 05.55 Uhr; Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagabend einen schwarzen Volvo V70 angefahren. Dieser stand zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen auf dem Parkplatz einer Sporthalle an der Straße Up de Bookholt in Vreden, als der Flüchtige ihn am Heck beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

