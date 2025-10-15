Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 40 am Rastplatz Tommer Heide

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am Dienstagvormittag, 14. Oktober 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 40 einen 33-jährigen Slowaken bei der Einreise aus den Niederlanden. Die Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Urkundenfälschung durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro bezahlen oder eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Der Slowake zahlte den fälligen Geldbetrag bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell