BPOL NRW: 18-Jähriger randaliert am Bahnhof Oberhausen-Holten - Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

In der Nacht zu Dienstag (14. Oktober 2025) randalierte ein 18-jähriger Mann am Bahnhof Oberhausen-Holten und verursachte erhebliche Schäden am Eigentum der Deutschen Bahn AG. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein.

Gegen 02.45 Uhr vernahmen Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn AG lautstarkes Geschrei am Bahnhof Oberhausen-Holten. Nachdem sie die Schreie orten konnten und den Bahnsteig 1 betraten, stellten sie bereits einen aus der Verankerung gerissenen Mülleimer sowie mehrere zerstörte Glasscheiben fest. Vor Ort trafen sie auf den 18-Jährigen Deutschen, der sich zu diesem Zeitpunkt allein dort aufhielt und verständigten zugleich die Bundespolizei.

Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte der junge Mann mehrere Glasscheiben, riss einen Mülleimer aus der Verankerung, deckte eine Ablaufrinne über einige Meter ab und hob mehrere Kanaldeckel an. Als Grund gab er an, aus Frust über ausgefallene Züge gehandelt zu haben.

Die Beamten konnten bei dem Tatverdächtigen blutige und stark verdreckte Hände feststellen und vernahmen einen starken Alkoholgeruch. Zur weiteren Bearbeitung wurde der 18-Jährige auf das Bundespolizeirevier Oberhausen gebracht. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,15 Promille. Zudem erfolgte eine erkennungsdienstliche Behandlung des Mannes. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß belassen.

Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

