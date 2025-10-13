Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle und beschlagnahmt mehrere Waffen

Aachen - Euskirchen (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag am Bahnhof Euskirchen einen 46-jährigen Deutschen festgenommen.

Er hatte gegen Führungsauflagen des Gerichtes in Bonn verstoßen und sollte eine Geldstrafe von 600,- Euro und über 1200,- Euro Verfahrenskosten bezahlen. Ersatzweise war eine 30-tägige Haftstrafe vom Gericht angeordnet worden. Da er die geforderte Geldstrafe neben der Verfahrenskosten nicht begleichen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Rheinbach eingeliefert.

Bereits ein paar Stunden zuvor ist ein 29-jähriger Algerier am Hauptbahnhof Aachen von den Beamten festgenommen worden. Er war zuvor mit einem Fernreisezug aus Belgien eingereist. Gegen ihn bestanden gleich 2 Haftbefehle. Einer von der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Diebstahls. Hier sollte er eine Geldstrafe mit Verwaltungskosten von über 230,- Euro zahlen oder ersatzweise eine 20-tägige Haftstrafe absitzen. Der zweite Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Fulda lag gegen den Betroffenen wegen Erschleichens von Leistungen vor. Hier sollte er eine Geldstrafe nebens Verfahrenskosten in Höhe von fast 400,- Euro zahlen. Ersatzweise wurde hier eine 10-tägige Haftstrafe verhängt. Da er die verhängte Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Aachen verbracht.

Von einem polnischen Staatsangehörigen und von einem Franzosen konnten ein Springmesser und ein nicht gestattetes Reizstoffsprühgerät beschlagnahmt werden. Gegen beide Personen wurden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. In einer Auseinandersetzung mit einer 56-jährigen deutschen Frau und einem 39-jähriegm Ukrainer konnte eine Eisenstange beschlagnahmt werden. Zuvor wurde die 56-Jährige auf der Wache am Hauptbahnhof vorstellig und behauptete geschlagen worden zu sein. Aufgrund einer Videoauswertung konnte jedoch festgestellt werden, dass die Frau in Richtung eines Mannes mit der Eisenstange geschlagen hatte. Es wurde eine Anzeige wegen der gefährlichen Körperverletzung gefertigt. Sie muss jetzt mit Konsequenzen seitens der Justiz rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell