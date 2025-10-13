Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann verletzt Beamten nach Angriff - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am 12. Oktober griff ein Deutscher die Einsatzkräfte am Dortmunder Hauptbahnhof an, als diese eine Personenkontrolle durchführten, und verletzte einen Beamten.

Gegen 0:45 Uhr überprüften die Uniformierten einen 28-jährigen Deutschen. Während der Kontrolle kam ein 24-jähriger Deutscher hinzu und schubste einen Beamten. Der Bundespolizist stieß ihn zurück, doch der Mann schubste ihn erneut. Daraufhin brachten ihn die Einsatzkräfte zu Boden.

Während der Fesselung trat er den Polizisten, welcher die Beine fixieren wollte, sodass dieser zu Boden fiel und sich an der Hand verletzte. Er blieb weiterhin dienstfähig.

In der Bundespolizeiwache belehrten die Einsatzkräfte den Kamener, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.

Die Uniformierten sicherten seine Fingerabdrücke und fertigten Lichtbilder an.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließen die Bundespolizisten ihn aus der Wache und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

