PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann verletzt Beamten nach Angriff - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am 12. Oktober griff ein Deutscher die Einsatzkräfte am Dortmunder Hauptbahnhof an, als diese eine Personenkontrolle durchführten, und verletzte einen Beamten.

Gegen 0:45 Uhr überprüften die Uniformierten einen 28-jährigen Deutschen. Während der Kontrolle kam ein 24-jähriger Deutscher hinzu und schubste einen Beamten. Der Bundespolizist stieß ihn zurück, doch der Mann schubste ihn erneut. Daraufhin brachten ihn die Einsatzkräfte zu Boden.

Während der Fesselung trat er den Polizisten, welcher die Beine fixieren wollte, sodass dieser zu Boden fiel und sich an der Hand verletzte. Er blieb weiterhin dienstfähig.

In der Bundespolizeiwache belehrten die Einsatzkräfte den Kamener, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.

Die Uniformierten sicherten seine Fingerabdrücke und fertigten Lichtbilder an.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließen die Bundespolizisten ihn aus der Wache und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren