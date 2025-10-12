PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet Betäubungsmittel, Pistole und Messer bei einem 26-Jährigen

Dortmund (ots)

Am Abend des 10. Oktobers kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes zur Gewaltprävention. Dabei fanden die Beamten mehrere verbotene Gegenstände bei einem Mann.

Gegen 20:00 Uhr überprüften die Einsatzkräfte den deutschen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof Dortmund.

Sie wiesen ihn zudem auf die bestehende Allgemeinverfügung zum Mitführungsverbot von gefährlichen Gegenständen hin und befragten ihn entsprechend.

Der Koblenzer verneinte das Mitführen solcher Gegenstände. Die Bundespolizisten durchsuchten den Rucksack und fanden dabei eine Druckluftpistole samt zugehöriger Munition. In den Hosentaschen des Mannes fanden die Einsatzkräfte zudem ein Messer und mehrere Tütchen mit einer weißen Substanz. Nach eigenen Angaben handelte es sich dabei um Ketamin, Speed und Ecstasy.

Die Uniformierten beschlagnahmten die Pistole, die Betäubungsmittel und das Messer umgehend.

Nach erfolgter Belehrung und Androhung eines Zwangsgeldes bei erneutem Verstoß gegen die Allgemeinverfügung äußerte sich der Beschuldigte nicht zu den Vorwürfen. Anschließend durfte er seinen Weg fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.dortmund@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

