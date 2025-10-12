Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei findet Betäubungsmittel, Pistole und Messer bei einem 26-Jährigen
Dortmund (ots)
Am Abend des 10. Oktobers kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes zur Gewaltprävention. Dabei fanden die Beamten mehrere verbotene Gegenstände bei einem Mann.
Gegen 20:00 Uhr überprüften die Einsatzkräfte den deutschen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof Dortmund.
Sie wiesen ihn zudem auf die bestehende Allgemeinverfügung zum Mitführungsverbot von gefährlichen Gegenständen hin und befragten ihn entsprechend.
Der Koblenzer verneinte das Mitführen solcher Gegenstände. Die Bundespolizisten durchsuchten den Rucksack und fanden dabei eine Druckluftpistole samt zugehöriger Munition. In den Hosentaschen des Mannes fanden die Einsatzkräfte zudem ein Messer und mehrere Tütchen mit einer weißen Substanz. Nach eigenen Angaben handelte es sich dabei um Ketamin, Speed und Ecstasy.
Die Uniformierten beschlagnahmten die Pistole, die Betäubungsmittel und das Messer umgehend.
Nach erfolgter Belehrung und Androhung eines Zwangsgeldes bei erneutem Verstoß gegen die Allgemeinverfügung äußerte sich der Beschuldigte nicht zu den Vorwürfen. Anschließend durfte er seinen Weg fortsetzen.
