Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frühstart in die Ferien - Bundespolizei am Dortmunder Flughafen aufmerksam

Dortmund (ots)

Am frühen Morgen des 10. Oktober wollten einige Eltern am Flughafen Dortmund wohl bereits in den Urlaub fliegen, obwohl ihre Kinder noch zur Schule mussten.

Zwischen 7 und 9 Uhr versuchten gleich vier Familien mit ihren Kindern auszureisen. Die Einsatzkräfte kontrollierten dabei eine kroatische (11 Jahre) und eine bulgarische (15 Jahre) Familie sowie zwei deutsche Familien (7 und 10,14 Jahre), jeweils mit ihren Eltern. Eine kurze Befragung ergab, dass alle Minderjährigen schulpflichtig waren.

Die Beamten informierten jeweils die Schulen der Kinder und gestatteten im Anschluss die Ausreise.

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

