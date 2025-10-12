Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kontrollen in Essen: Bundespolizisten finden Schlagring und Softair-Waffe.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

Im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes zur Gewaltprävention kontrollierten Bundespolizisten am 11. Oktober den Essener Hauptbahnhof. Dabei fanden die Beamten mehrere verbotene Gegenstände. Gegen 18:30 Uhr kontrollierten sie einen 19-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Unter Hinweis auf die bestehende Allgemeinverfügung fragten die Beamten den jungen Mann, ob er verbotene Gegenstände oder Waffen bei sich trage. Der in Mülheim an der Ruhr Wohnende gab an, eine Softair-Pistole in seiner Tasche mitzuführen. Die Beamten fanden die genannte Waffe und stellten sie sicher. Nach erfolgter Belehrung machte der Syrer keine weiteren Angaben. Die Beamten entließen ihn anschließend. Wenige Stunden später, gegen 20:50 Uhr, stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 15-Jährigen fest. Auch er wurde nach Hinweis auf die bestehende Allgemeinverfügung nach verbotenen Gegenständen oder Waffen befragt. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in der rechten Hosentasche des rumänischen Staatsangehörigen einen Schlagring. Dieser wurde umgehend beschlagnahmt. In der nahegelegenen Wache wurde nach erfolgter Belehrung Kontakt mit dem Vater aufgenommen. Der Erziehungsberechtigte erlaubte, dass sein Sohn die Wache wieder verlassen durfte. Daraufhin verließ der Essener den Bahnhof. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Zudem wurde ein Zwangsgeld bei erneutem Verstoß gegen die Allgemeinverfügung angedroht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell