BPOL NRW: Zwei Festnahmen am Flughafen Köln/Bonn - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle über mehr als 5.000 Euro und 76 Tage Reststrafe

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln/Bonn, 10. Oktober 2025 - Für zwei Reisende endete der geplante Flug in die Türkei bereits an der Ausreisekontrolle: Die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn vollstreckte in der Nacht zu Freitag gleich zwei Haftbefehle. Während ein 54-jähriger Deutscher seine Haft mit einer Zahlung von über 5.000 Euro abwenden konnte, musste ein 43-jähriger Niederländer seine Reisepläne endgültig aufgeben - er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

54-Jähriger kauft sich frei - 5.250 Euro auf den letzten Drücker

Bei der Ausreisekontrolle des Fluges nach Antalya klickten für einen deutschen Staatsangehörigen im ersten Moment die Handschellen. Gegen den Mann lagen gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Aachen vor - Grund: Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Um einer Ersatzfreiheitsstrafe zu entgehen, musste der 54-Jährige 5.250 Euro zahlen - und das tat er auch. Nachdem die Summe beglichen und die Formalitäten abgeschlossen waren, durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Seine Reise in den Urlaub dürfte danach allerdings deutlich teurer gewesen sein als geplant.

Drogenvergehen: Niederländer wandert direkt hinter Gitter

Weniger Glück hatte ein 43-jähriger niederländischer Staatsangehöriger, der kurz zuvor ebenfalls bei der Asureise nach Antalya kontrolliert wurde. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg vor - wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum Handel.

Der Mann hatte noch 76 Tage Restfreiheitsstrafe einer Verurteilung von zwei Jahren und vier Monaten zu verbüßen. Nach der Festnahme wurde er zur Dienststelle gebracht, der Haftbefehl eröffnet - und schließlich direkt in die Justizvollzugsanstalt Siegburg eingeliefert.

