Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 57

Kleve - Goch (ots)

In den Nachtstunden zum 08. Oktober 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve einen 28-jährigen Türken als Beifahrer eines in Euskirchen zugelassenen Kraftfahrzeuges nach der Einreise aus den Niederlanden. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Köln mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Der Mann ist durch das Amtsgericht Köln zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Durch Zahlung von 1000 Euro konnte der Verurteilte die 50-tägige Restersatzfreiheitsstrafe abwenden und weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell