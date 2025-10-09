Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle bei zweifach gesuchtem Mann

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am Mittwochmorgen, 08. Oktober 2025 um 03:00 Uhr kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend eingeführten Grenzkontrollen Reisende im grenzüberschreitenden Reisebus von Amsterdam nach Darmstadt auf dem Rastplatz Tomm Heide an der Bundesautobahn 40 bei Wachtendonk. Hierbei sind auch die Personalien eines 32-jährigen Nigerianers in den polizeilichen Fahndungssystemen überprüft worden. Dabei wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Köln und durch die Staatsanwaltschaft Bonn jeweils mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Betruges gesucht wird. In Köln wurde er zu einer Geldstrafe von 300 Euro und in Bonn zu 800 Euro verurteilt. Durch Zahlung der Geldstrafen konnte der Gesuchte die fällige Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 110 Tagen abwenden und weiterreisen.

