Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich - zwei Pedelecfahrende verletzt

Reichshof (ots)

Am Freitagabend (29. August) fuhr eine 52-jährige Reichshoferin mit ihrem Opel auf der Kölner Straße in Richtung L336. Gegen 17:45 Uhr erreichte die 52-Jährige die Einmündung zur L336 und wollte nach rechts, Richtung Oberwiehl, abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit zwei Pedelecfahrenden aus Wiehl, welche auf dem linksseitigen Seitenstreifen entlang der L336 aus Richtung Oberwiehl in Fahrtrichtung Kölner Straße unterwegs waren. Sowohl die 55-jährige Pedelecfahrerin als auch der 42-jährige Pedelecfahrer kamen zu Fall und zogen sich Verletzungen zu. Die 55-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der 42-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig zur Behandlung in ein Krankenhaus.

