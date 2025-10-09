PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sexuelle Belästigung und Bedrohung - Bundespolizei sucht Geschädigte und Zeugen

Köln (ots)

Am Nachmittag vor der Veranstaltung "Kölner Lichter", am 30.08.2025 gegen 15:55 Uhr, stellten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Köln Messe/Deutz einen 50-jährigen Deutschen, der randaliert hat.

Eine Zeugin gab an, dass ebendieser kurz zuvor in der Regionalbahn RE5 (Fahrtrichtung Koblenz) kurz vor Halt Bahnhof Messe/Deutz mehrere bislang unbekannte Frauen unsittlich am Arm berührt und festgehalten haben soll. Einige Frauen mussten sich mit erheblichem Kraftaufwand aus seinem Griff befreien. Zudem soll der Beschuldigte einer der Frauen mit den Worten: "Ich lege mein Ladekabel um deinen Hals und trenne dir den Kopf ab" gedroht haben.

Vor Ort konnten die betroffenen Frauen nicht angetroffen werden, und bisher ist keine Anzeige erstattet worden.

Die Bundespolizei bittet nun mögliche Geschädigte oder Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich zu melden.

Hinweise können an jeder Polizeidienststelle oder unter der kostenlosen Servicenummer der Bundespolizei unter: 0800/6 888 000 gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Stephanie Reuver

Telefon: +49 (0) 221 16093-1401
Mobil: +49 (0) 173 56 21 184
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 12:55

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 57

    Kleve - Goch (ots) - In den Nachtstunden zum 08. Oktober 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve einen 28-jährigen Türken als Beifahrer eines in Euskirchen zugelassenen Kraftfahrzeuges nach der Einreise aus den Niederlanden. Bei der Überprüfung ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 12:19

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle bei zweifach gesuchtem Mann

    Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots) - Am Mittwochmorgen, 08. Oktober 2025 um 03:00 Uhr kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend eingeführten Grenzkontrollen Reisende im grenzüberschreitenden Reisebus von Amsterdam nach Darmstadt auf dem Rastplatz Tomm Heide an der Bundesautobahn 40 bei Wachtendonk. Hierbei sind auch die Personalien eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren