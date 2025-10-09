Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sexuelle Belästigung und Bedrohung - Bundespolizei sucht Geschädigte und Zeugen

Am Nachmittag vor der Veranstaltung "Kölner Lichter", am 30.08.2025 gegen 15:55 Uhr, stellten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Köln Messe/Deutz einen 50-jährigen Deutschen, der randaliert hat.

Eine Zeugin gab an, dass ebendieser kurz zuvor in der Regionalbahn RE5 (Fahrtrichtung Koblenz) kurz vor Halt Bahnhof Messe/Deutz mehrere bislang unbekannte Frauen unsittlich am Arm berührt und festgehalten haben soll. Einige Frauen mussten sich mit erheblichem Kraftaufwand aus seinem Griff befreien. Zudem soll der Beschuldigte einer der Frauen mit den Worten: "Ich lege mein Ladekabel um deinen Hals und trenne dir den Kopf ab" gedroht haben.

Vor Ort konnten die betroffenen Frauen nicht angetroffen werden, und bisher ist keine Anzeige erstattet worden.

Die Bundespolizei bittet nun mögliche Geschädigte oder Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich zu melden.

Hinweise können an jeder Polizeidienststelle oder unter der kostenlosen Servicenummer der Bundespolizei unter: 0800/6 888 000 gegeben werden.

