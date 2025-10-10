Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Regionalexpress 13

Kleve - Kempen - Dülken (ots)

Am Donnerstagmittag. 09. Oktober 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen Reisende im Regionalexpress 13 von Venlo nach Mönchengladbach. Hierbei wurden auch die Personalien eines 25-jährigen Deutschen in den polizeilichen Fahndungssystemen abgeglichen. Die Überprüfung ergab eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Krefeld. Demnach wurde der Mann vom Amtsgericht Nettetal im Jahr 2022 zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln verurteilt. Nach Zahlung der Restgeldstrafe von 500 Euro und 84,50 Euro konnte der Verurteilte seine Reise fortsetzen.

