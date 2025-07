Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Annweiler am Trifels (ots)

Am 01.07.2025, in der Zeit von 18:00 - 21:00 Uhr parkte ein 73-jähriger Mann aus Annweiler seinen PKW, eine weiße Mercedes A-Klasse, in Annweiler in der Spitalstraße Höhe der Hausummer 9 in Längsaufstellung zur Fahrbahn. Während seiner Abwesenheit muss ein anderer Verkehrsteilnehmer mit einem LKW oder Sprinter an dessen Fzg gefahren sei und ohne sich um den Schaden zu kümmern von der Unfallstelle unerkannt entfernt haben. An der A-Klasse entstand ein Sachschaden von mind. 1000,- EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Hergang und das Fahrzeug oder den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Annweiler in Verbindung zu setzen. Tel.: 06346-9646-2519 oder pwannweiler@polizei.rlp.de

