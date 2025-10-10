Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Tankstellenräuber

Münster (ots)

Bundespolizisten haben am Donnerstagmorgen (9. Oktober) im Hauptbahnhof Münster einen 20-Jährigen verhaftet. Weil der Syrer des schweren Raubes in zwei Fällen dringend tatverdächtig ist, hatte das Amtsgericht Münster einen Haftbefehl erlassen. Ihm wird vorgeworfen, Anfang September mit weiteren Beteiligten zwei Tankstellen in Münster überfallen zu haben. Unter Waffenandrohung erbeuteten sie dabei Bargeld und Zigaretten.

Der Verhaftete wurde dem Amtsgericht Münster vorgeführt, das die Anordnung der Untersuchungshaft verkündete. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell