Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Tankstellenräuber

Münster (ots)

Bundespolizisten haben am Donnerstagmorgen (9. Oktober) im Hauptbahnhof Münster einen 20-Jährigen verhaftet. Weil der Syrer des schweren Raubes in zwei Fällen dringend tatverdächtig ist, hatte das Amtsgericht Münster einen Haftbefehl erlassen. Ihm wird vorgeworfen, Anfang September mit weiteren Beteiligten zwei Tankstellen in Münster überfallen zu haben. Unter Waffenandrohung erbeuteten sie dabei Bargeld und Zigaretten.

Der Verhaftete wurde dem Amtsgericht Münster vorgeführt, das die Anordnung der Untersuchungshaft verkündete. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Markus Heuer
Telefon: 0251 97437 - 1012
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

