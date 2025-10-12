PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einreise verhindert: Bundespolizei entdeckt gefälschten Hotelaufenthalt.

Dortmund (ots)

Am 10. Oktober stellten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Mann bei der Einreise fest. Bei der Überprüfung seiner Daten wurde eine gefälschte Hotelreservierung festgestellt. Die Einsatzkräfte verhinderten die Einreise und vollzogen die Zurückweisung.

Gegen 09:30 Uhr erschien der albanische Staatsbürger zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana (Albanien). Zur Überprüfung seiner Daten legte der 29-Jährige seinen Reisepass, ein Ticket für den Rückflug nach Albanien und die Reservierung eines Hotelzimmers für seinen Aufenthalt vor. Damit wollte der Reisende eine Einreise zu touristischen Zwecken vortäuschen. Die Einsatzkräfte hielten Rücksprache mit dem Hotel. Eine Reservierung auf den Namen des Albaners lag dort nicht vor.

Da der Tatverdächtige auch keine Barmittel vorweisen konnte, entschied der Dienstgruppenleiter auf Zurückweisung. Der Beschuldigte wurde von den Polizisten mithilfe eines Dolmetschers belehrt und äußerte sich nicht zu dem Sachverhalt.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung ein und vollzog noch am selben Tag die Zurückweisung nach Albanien.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.dortmund@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 09:26

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Regionalexpress 13

    Kleve - Kempen - Dülken (ots) - Am Donnerstagmittag. 09. Oktober 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen Reisende im Regionalexpress 13 von Venlo nach Mönchengladbach. Hierbei wurden auch die Personalien eines 25-jährigen Deutschen in den polizeilichen Fahndungssystemen abgeglichen. Die Überprüfung ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 07:59

    BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Tankstellenräuber

    Münster (ots) - Bundespolizisten haben am Donnerstagmorgen (9. Oktober) im Hauptbahnhof Münster einen 20-Jährigen verhaftet. Weil der Syrer des schweren Raubes in zwei Fällen dringend tatverdächtig ist, hatte das Amtsgericht Münster einen Haftbefehl erlassen. Ihm wird vorgeworfen, Anfang September mit weiteren Beteiligten zwei Tankstellen in Münster überfallen zu haben. Unter Waffenandrohung erbeuteten sie dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren