Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einreise verhindert: Bundespolizei entdeckt gefälschten Hotelaufenthalt.

Dortmund (ots)

Am 10. Oktober stellten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Mann bei der Einreise fest. Bei der Überprüfung seiner Daten wurde eine gefälschte Hotelreservierung festgestellt. Die Einsatzkräfte verhinderten die Einreise und vollzogen die Zurückweisung.

Gegen 09:30 Uhr erschien der albanische Staatsbürger zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana (Albanien). Zur Überprüfung seiner Daten legte der 29-Jährige seinen Reisepass, ein Ticket für den Rückflug nach Albanien und die Reservierung eines Hotelzimmers für seinen Aufenthalt vor. Damit wollte der Reisende eine Einreise zu touristischen Zwecken vortäuschen. Die Einsatzkräfte hielten Rücksprache mit dem Hotel. Eine Reservierung auf den Namen des Albaners lag dort nicht vor.

Da der Tatverdächtige auch keine Barmittel vorweisen konnte, entschied der Dienstgruppenleiter auf Zurückweisung. Der Beschuldigte wurde von den Polizisten mithilfe eines Dolmetschers belehrt und äußerte sich nicht zu dem Sachverhalt.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung ein und vollzog noch am selben Tag die Zurückweisung nach Albanien.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell