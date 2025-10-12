Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Mehrere Monate Haft - Bundespolizei mit Fahndungserfolg
Essen (ots)
Am 10. Oktober führte die Kontrolle eines deutschen Staatsangehörigen durch die Bundespolizei am Essener Hauptbahnhof in die Justizvollzugsanstalt.
Gegen 16:50 Uhr überprüften die Einsatzkräfte den 39-Jährigen. Bei der Abfrage seiner Personalien entdeckten die Beamten einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen.
Wegen Diebstahls im besonders schweren Fall wurde er zu einer Haftstrafe von neun Monaten verurteilt.
Die Uniformierten verhafteten den Wohnungslosen und überstellten ihn an die Justizvollzugsanstalt.
