PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt mehrere Messer in Recklinghausen

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt mehrere Messer in Recklinghausen
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen, Haltern am See (ots)

Am 12. Oktober fanden Bundespolizisten bei Personenkontrollen an den Hauptbahnhöfen Recklinghausen und Haltern am See mehrere Messer.

Gegen 19 Uhr überprüften die Beamten am Hauptbahnhof in Haltern einen 18-jährigen Deutschen. Auf die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände bei sich trage, antwortete er, dass er ein Messer dabeihabe. Die Einsatzkräfte fanden dieses anschließend in der Jackentasche des Mannes aus Velen und beschlagnahmten es.

Nach erfolgter Belehrung gab der Mann an, er habe das Messer lediglich in der Jackentasche vergessen. Die Uniformierten entließen ihn anschließend und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Gegen 22 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 35-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof in Recklinghausen. Im weiteren Verlauf entdeckten die Beamten zwei zugriffsbereite Messer bei ihm und beschlagnahmten diese. Die Beamten belehrten ihn, woraufhin er angab, die Messer zur Selbstverteidigung mitzuführen.

Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der wohnungslose Mann seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun ebenfalls wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren