Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt mehrere Messer in Recklinghausen

Bild-Infos

Download

Recklinghausen, Haltern am See (ots)

Am 12. Oktober fanden Bundespolizisten bei Personenkontrollen an den Hauptbahnhöfen Recklinghausen und Haltern am See mehrere Messer.

Gegen 19 Uhr überprüften die Beamten am Hauptbahnhof in Haltern einen 18-jährigen Deutschen. Auf die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände bei sich trage, antwortete er, dass er ein Messer dabeihabe. Die Einsatzkräfte fanden dieses anschließend in der Jackentasche des Mannes aus Velen und beschlagnahmten es.

Nach erfolgter Belehrung gab der Mann an, er habe das Messer lediglich in der Jackentasche vergessen. Die Uniformierten entließen ihn anschließend und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Gegen 22 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 35-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof in Recklinghausen. Im weiteren Verlauf entdeckten die Beamten zwei zugriffsbereite Messer bei ihm und beschlagnahmten diese. Die Beamten belehrten ihn, woraufhin er angab, die Messer zur Selbstverteidigung mitzuführen.

Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der wohnungslose Mann seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun ebenfalls wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell