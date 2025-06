Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg - Ladendiebstahl

Berg (ots)

Am Montag, den 23.06.2025, gegen 16:50 Uhr wird die Polizei in Wörth über einen Ladendiebstahl in einem Discounter in Berg informiert. Die Beschuldigte konnte demnach dabei beobachtet werden, wie sie Verpackungsmaterial von Lebensmitteln öffnete und den Inhalt verzehrte. Hiernach stellte sie die geöffnete Packung zurück in das Regal, ohne die Ware anschließend zu bezahlen. Die Beschuldigte wird sich in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten müssen.

