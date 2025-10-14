Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 2,26 Kilogramm Marihuana auf der Autobahn 57 sicher

Kleve (ots)

Bereits am Freitag, dem 3. Oktober 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve einen 58-jährigen Polen bei der Einreise aus den Niederlanden. Hierbei legte der Reisende den Beamten seine gültige polnische Identitätskarte vor. Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnten im Kofferraum insgesamt 2,26 Kilogramm Marihuana, verpackt in Vakuumbeuteln, aufgefunden und sichergestellt werden. Der Pole wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Rücksprache mit dem Zollfahndungsamt Essen und der Staatsanwaltschaft Kleve wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1800 Euro erhoben. Abschließend durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei 22600 Euro.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell