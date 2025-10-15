Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erst Flucht, dann Angriff - Bundespolizei ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Am 14. Oktober versuchte ein Mann, vor Bundespolizisten am Hauptbahnhof Gelsenkirchen zu fliehen. Als sie ihn stellten, griff er die Beamten an.

Gegen 15:40 Uhr wollten die Einsatzkräfte den 44-Jährigen in dem RE 42 auf Gleis 25 am Gelsenkirchener Hauptbahnhof überprüfen. Zuvor bat sie der Zugbegleiter des Zuges um Unterstützung bei der Personalienfeststellung, da der Deutsche kein Ticket dabeihatte.

Als der Mann die Uniformierten erblickte, ergriff er unmittelbar die Flucht, doch die Polizisten fassten ihn schließlich.

Bei der Verbringung zur Dienststelle drehte er sich plötzlich um und schlug einem Beamten mit seiner Umhängetasche gegen den Oberkörper. Anschließend fesselten ihn die Einsatzkräfte, nachdem sie ihn zu Boden gebracht hatten.

Dabei leistete er zudem massiven Widerstand.

Der Polizeibekannte machte nach erfolgter Belehrung von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er schließlich seinen Weg fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell