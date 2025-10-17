Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei findet Axt, Messer und Pfeffersprays bei einem Mann
Dortmund (ots)
Am 16. Oktober kontrollierten Bundespolizisten einen deutschen Staatsangehörigen am Dortmunder Hauptbahnhof. Bei ihm entdeckten sie mehrere gefährliche Gegenstände.
Gegen 17:50 Uhr erhielten die Einsatzkräfte die Meldung über eine Person mit einem Messer im Hauptbahnhof Dortmund. Sie trafen den 53-Jährigen an und durchsuchten ihn.
Dabei fanden die Uniformierten ein 10 cm langes Messer, ein 19 cm langes Messer, ein Cuttermesser, zwei Pfeffersprays und eine Axt. Sie beschlagnahmten die Gegenstände.
Nach erfolgter Belehrung machte der Mann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Dortmunder seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.
