Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann zündet Geldscheine an und geht auf Beamte der Bundespolizei los

Essen (ots)

Am 16. Oktober verbrannte ein Mann in Essen-Steele Geldscheine. Als die Einsatzkräfte ihn antrafen und ihm das Feuerzeug wegnahmen, griff er sie an.

Gegen 20:20 Uhr trafen Bundespolizisten am Bahnhof Essen-Steele auf den 31-Jährigen. Sie waren zuvor informiert worden, dass er Bargeld anzünden würde.

Er verweigerte die Angabe seiner Personalien und spuckte in Richtung der Polizisten. Anschließend versuchte er, einen 20-Euro-Schein anzuzünden. Die Beamten hinderten ihn zunächst daran, doch der deutsche Staatsangehörige setzte seine Handlung fort.

Als die Einsatzkräfte ihm daraufhin das Feuerzeug entrissen, griff er einen Beamten an und schlug ihn gegen den Oberkörper.

Daraufhin brachten die Uniformierten ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei leistete er massiven Widerstand.

Anschließend stellten die Einsatzkräfte seine Identität in der Bundespolizeiwache am Essener Hauptbahnhof fest.

Nach erfolgter Belehrung machte der Wohnungslose von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Bundespolizisten entließen den 31-Jährigen anschließend und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell