Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Bad Meinberg. Einbruch in Uhren-Atelier.

Lippe (ots)

Ein Unbekannter brach am Donnerstag (30.10.2025) gegen 01:50 Uhr in ein Uhren- und Schmuckgeschäft an der Allee ein und erbeutete Schmuck sowie Uhren im Wert von mehreren tausend Euro. Der offenbar männliche Täter, bekleidet mit Kapuzenjacke, warf einen Gegenstand durch das Schaufenster zur Krummen Straße, stieg durch die zerbrochene Scheibe und durchwühlte die ausgestellten Schmuckstücke. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, sich unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

