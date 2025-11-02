Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Betrunken mit Pedelec gegen Verkehrszeichen gefahren

Lippe (ots)

Am späten Freitagnachmittag befuhr eine 36-jährige Detmolderin mit ihrem Pedelec die Fromhauser Straße in Richtung Berlebeck Ortsmitte. Kurz vor Erreichen der Paderborner Straße touchierte sie ein Verkehrszeichen und stürzte. Im Anschluss querte sie fußläufig, ohne auf den fließenden Verkehr zur achten, die Paderborner Straße und ließ sich auf dem angrenzenden Grünstreifen nieder. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizei wurde bei der leichtverletzten Radfahrerin erheblicher Alkoholgenuss festgestellt und ihr musste noch eine Blutprobe entnommen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell