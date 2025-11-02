POL-LIP: Lügde - Bei Kradunfall leichtverletzt
Lippe (ots)
Am Freitagnachmittag befuhr ein 37-jähriger Kradfahrer aus Emmerthal die Köterbergstraße in Fahrtrichtung Lügde. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Krad ins Schlingern, stürzte und rutschte letztlich mit dem Krad auf den angrenzenden Grünstreifen. Der Kradfahrer wurde durch den Sturz leichtverletzt und zur ambulanten Behandlung dem Klinikum in Bad Pyrmont zugeführt. Das durch den Sturz beschädigte Krad wurde abgeschleppt.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Leitstelle
Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell