Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Wüsten. Baum durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (31.10.2025, 20:55 Uhr) meldeten Anwohner der Straße Am Hang einen Brand in einem Vorgarten. Offenbar hatte ein unbekannter Täter einen Feuerwerkskörper gezündet, der einen Baum in Brand setzte. Das Feuer beschädigte zudem einen angrenzenden Holzzaun. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden.

Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

