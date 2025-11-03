PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Detmold. Metallschrott von Baustelle gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagabend (30.10.2025) und Freitagmorgen (31.10.2025) entwendeten Unbekannte Metallschrott von einem Baustellengelände an der Industriestraße. Die Täter stahlen Dachrinnen und andere Metallteile aus einer abgeschlossenen Gitterbox. Ein Zeuge beobachtete am Freitagmorgen auf der Lemgoer Straße eine Person, die Metallschrott auf einem Fahrrad transportierte. Der Mann wird als schlank, etwa 30 bis 50 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,85 m groß beschrieben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

