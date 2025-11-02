Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm, Blaustein - Polizei kontrolliert Raser und Poser

Umfangreiche Kontrollen an Halloween und Allerheiligen

Ulm (ots)

Am Freitag (31.01.) und Samstag (01.11.) führte die Polizei in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis anlässlich mehrerer angekündigter Treffen der Poser-Szene wieder zahlreiche Kontrollen an den bekannten Örtlichkeiten in der Blaubeurer Straße und Ulmer Innenstadt sowie in Blaustein durch. Bei solchen Treffen werden oft risikoreiche und lautstarke Fahrmanöver durchgeführt, um die Umstehenden zu beeindrucken. Aus diesem Grund hatten einige Städte im Landkreis und die Stadt Ulm derartige Treffen am Wochenende per Allgemeinverfügung verboten. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen der Polizei gelang es der Szene am Freitagabend nicht, ein größeres Treffen abzuhalten. Am Samstagabend zwischen 21.00 Uhr und 23.00 Uhr trafen sich an zwei Örtlichkeiten jeweils eine größere Anzahl von Fahrzeugen. Hier wurden sämtliche Teilnehmenden kontrolliert. Weitere Treffen wurden so verhindert. Bei den Kontrollen am Samstag wurden die Kräfte des Polizeipräsidiums Ulm von Kräften des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unterstützt.

Insgesamt wurden an den beiden Tagen mehr als 150 Fahrzeuge und mehr als 200 Personen kontrolliert. Hierbei erkannten die aufmerksamen Polizisten sieben Fahrzeuge als nicht vorschriftsmäßig und führten diese einem Sachverständigen zu. Bei vier Fahrzeugen endete die Untersuchung gar mit der Stilllegung. Zudem stellten die eingesetzten Polizisten 27 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Die Polizei führt in unregelmäßigen Abständen weitere Kontrollen dieser Art durch. An eine eigens hierfür eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger weiterhin auffällige Autos melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs sowie einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens, können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de, gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/188 - 0) oder persönlich entgegen. Zeitlich dringende Ereignisse sind jedoch nicht per E-Mail zu melden.

Daniel Frischmann

Polizeipräsidium Ulm 0731 188 1111

