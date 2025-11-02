Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) B10, Uhingen - Reifenplatzer führt zu Unfall

Autofahrer leicht verletzt

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen gegen 06:30 fuhr ein 24 Jahre alter Mann mit seinem BMW auf der B 10 von Uhingen in Richtung Göppingen. Auf Höhe der "Galerie" platzte an seinem Wagen ein Reifen, wodurch dieser nicht mehr zu kontrollieren war. Der Pkw prallte nach rechts in die Leitplanken. Hierbei wurde der 24-Jährige leicht verletzt, weshalb er durch den alarmierten Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik transportiert wurde. An dem Pkw des jungen Mannes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf 25.000 Euro schätzt. An der Unfallstelle waren Beamte der Polizei Uhingen, die Feuerwehr Uhingen mit 4 Fahrzeugen und 21 Personen und ein Abschleppdienst im Einsatz.

