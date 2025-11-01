Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - zum Glück (fast) nur erheblicher Blechschaden

Am Freitagabend fuhr eine betrunkene Frau völlig unvermittelt bei Faurndau rückwärs auf die Bundesstraße B 10 ein.

Auf rund 60.000 Euro Sachschaden bilanziert sich ein Verkehrsunfall, welchen am Freitagabend eine 43-Jährige auf der B 10 Höhe Göppingen-Faurndau verursacht hatte.

Die Frau war zuvor mit ihrem Mercedes auf der B 10 aus Richtung Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Göppingen unterwegs.

Bei Faurndau fuhr sie gegen 18 Uhr zunächst von der B 10 ab und hielt auf dem dortigen Parkplatz.

Aus bislang noch unerklärlichen Gründen legte sie sodann den Rückwärtsgang ein und fuhr über den Verzögerungsstreifen/die Ausfahrt rückwärts in die B 10 ein.

Eine zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Ulm fahrende Frau konnte mit ihrem VW Bus dank einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern.

Die Mercedesfahrerin setzte ihre Rückwärtsfahrt unbeirrt fort. Sie rammte daraufhin einen auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Skoda Kodiaq. Der Skoda schleuderte nach dem Zusammenstoß auf den rechten Fahrstreifen und blieb dort quasi zerstört stehen.

Die 42-Jährige Beifahrerin im Skoda wurde leicht verletzt, der Fahrer des Skoda und die die Fahrerin des Mercedes wurden nicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme wurde durch Polizeibeamte festgestellt, dass die Mercedesfahrerin erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, ein erster Test ergab einen Wert deutlich über 1,5 Promille.

Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Schäden wurden am Skoda auf rund 50.000 EUR, am Mercedes auf rund 10.000 Euro geschätzt.

