POL-UL: (HDH) Steinheim a. Albuch - Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag in Steinheim.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr fuhr der 81-Jährige mit seinem Volvo in der Weberstraße und bog nach links in die Hauptstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des auf der Hauptstraße fahrenden VW Golf einer 61-Jährigen. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Beide Autos blieben fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

