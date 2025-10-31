POL-UL: (HDH) Steinheim a. Albuch - Vorfahrt missachtet
Zu einem Unfall kam es am Donnerstag in Steinheim.
Ulm (ots)
Gegen 12 Uhr fuhr der 81-Jährige mit seinem Volvo in der Weberstraße und bog nach links in die Hauptstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des auf der Hauptstraße fahrenden VW Golf einer 61-Jährigen. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Beide Autos blieben fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.
+++++++ 2097107(TH)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell