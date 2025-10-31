PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim a. Albuch - Vorfahrt missachtet
Zu einem Unfall kam es am Donnerstag in Steinheim.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr fuhr der 81-Jährige mit seinem Volvo in der Weberstraße und bog nach links in die Hauptstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des auf der Hauptstraße fahrenden VW Golf einer 61-Jährigen. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Beide Autos blieben fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2097107(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren