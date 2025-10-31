Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Viehtransporter umgekippt

Am Donnerstag kippte bei Laichingen ein mit Schweinen beladener Transporter um.

Ulm (ots)

Am Donnerstag um 16.20 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Tiertransporter mit Schweinen den Verbindungsweg von Suppingen in Richtung Machtolheim. Als ihm ein Auto entgegenkam, geriet er nach rechts ins Bankett. Dann kippte der Transporter um. Die Feuerwehren aus Laichingen, Suppingen, Ulm und Berghülen waren mit über 50 Personen und 15 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Die Strecke musste bis in die Nacht gesperrt werden zur Bergung der Tiere und dem Fahrzeug. Ein Abschlepper barg den Transporter mit einem Kran. Auch ein Tierarzt war vor Ort und kümmerte sich um die Tiere. In dem Transporter befanden sich 83 Tier, 16 Schweine wurden durch den Unfall getötet bzw. mussten an der Unfallstelle von ihrem Leiden erlöst werden. Die 67 weiteren Schweine wurden umgeladen. Durch den Unfall entstand am Transporter erheblicher Sachschaden von etwa 65.000 Euro. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Neben der Polizei Ehingen waren auch die Spezialisten der Verkehrspolizei Mühlhausen vor Ort im Einsatz.

