Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Unfall zwischen Rockow und Dratow

Dratow bei Waren (Müritz) (ots)

Auf der Straße zwischen Rockow und Dratow nahe der B192 hat es heute gegen 11.25 Uhr einen Unfall mit einer Schwerverletzten gegeben. Die Polizei geht momentan davon aus, dass ein Auto aus bislang nicht bekannter Ursache auf einen stehenden LKW aufgefahren ist. Der Fahrer und seine Beifahrerin - beides ältere Personen - erlitten Verletzungen. Der Mann wurde leichtverletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, seine Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen.

Die Strecke war während des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei zunächst vollgesperrt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

