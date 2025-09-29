PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht des illegalen Straßenrennens

Anklam (ots)

Am späten Samstagabend, 27. September 2025 gegen 23:30 Uhr, wurden der Anklamer Polizei zwei Fahrzeuge gemeldet, welche mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet fahren sollen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen haben ein Pkw Mercedes und ein Pkw VW den Kreisverkehr in der Pasewalker Straße befahren. Hierbei sei eines der Fahrzeuge in falscher Richtung in den Kreisverkehr eingefahren. Ein Passant habe dem Fahrzeug ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, als er die Straße queren wollte. Anschließend sollen beide Fahrzeuge nebeneinander in Richtung Stadtzentrum gefahren sein.

Durch einen Zeugenhinweis konnten die beiden betreffenden Pkw im Bereich der Demminer Landstraße festgestellt und kontrolliert werden. Gegen den 19-jährigen Fahrer des Pkw Mercedes und die 21-jährige

Fahrerin eines Pkw VW wird nun wegen des Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 14:20

    POL-NB: Dachstuhl eines Wohnhauses brennt

    Neustrelitz (ots) - Ein brennender Dachstuhl in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Neustrelitz sorgt aktuell für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Nach Brandbeginn konnten Bewohner und Arbeiter nach aktuellem Stand das Haus rechtzeitig verlassen. Das Haus wurde zudem durch die Einsatzkräfte sicherheitshalber auf mögliche Anwesende geprüft. Die Löscharbeiten der Feuerwehren dauern an. Dadurch kann es ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:59

    POL-NB: Polizei warnt aktuell vor vermehrten Schockanrufen im Bereich Greifswald und Grimmen

    Greifswald/Grimmen (ots) - In der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gehen aktuell (28.09.2025) vermehrt Meldungen über sogenannte Schockanrufe ein. Die Anrufenden berichten über eine ähnliche Vorgehensweise. In den genannten Fällen geben sich die Anrufer als zwei Polizisten aus dem Kriminalkommissariat aus und behaupten, dass es eine Liste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren