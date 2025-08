Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Giesen, K509 (mak). Am 31.07.2025, gegen 20:20 Uhr, kommt es zwischen den Ortschaften Giesen und Hasede, auf der K509, zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Nach bisherigen Ermittlungen befährt der Führer eines Pkw Opel die K509 aus Hasede kommend in Richtung Giesen. Aufgrund eines Wildwechsels muss er sein Fahrzeug verkehrsbedingt zum Stillstand bringen. Die Führerin eines dahinter befindlichen Pkw der Marke BMW erkennt dies zu spät und fährt auf den Opel auf. Durch den Zusammenstoß beider Pkw wird der Führer des Opel leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuginsassen des BMW, Führerin und Beifahrerin, zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten, mittels Rettungswagen, in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

