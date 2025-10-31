Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B30 - Auf Sattelzug aufgefahren

Am Donnerstag kam es auf der B30 bei Biberach zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Kurz vor 12 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem VW Crafter auf der B30 von Biberach-Jordanei in Richtung Ulm unterwegs. Auf der Höhe von Bergerhausen prallte er ungebremst in das Heck eines Sattelzug-Aufliegers. Rettungskräfte brachten den VW-Fahrer in eine Klinik. Er hatte Glück und erlitt wohl nur leichte Verletzungen. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll wohl ein medizinisches Problem zum Auffahrunfall geführt haben. Der Sachschaden am Auflieger wird auf 1.000 Euro, der am VW auf 5.000 Euro geschätzt.

