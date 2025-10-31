PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Zu viel Alkohol getrunken/ Am Donnerstagabend führte die Polizei in Bad Schussenried Alkoholkontrollen durch.

Ulm (ots)

Am Abend kontrollierte die Polizei Riedlingen in Bad Schussenried. Dort stoppten sie um 23.15 Uhr einen Opel-Fahrer in der Wilhelm-Schussen-Straße. Bei der Kontrolle rochen die Beamten bei dem 54-Jährigen Alkohol. Daraufhin wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der bestätigte den Verdacht. Seinen Führerschein durfte er behalten, das Auto musste er stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

++++2101197

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

