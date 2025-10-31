Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Zu viel Alkohol getrunken/ Am Donnerstagabend führte die Polizei in Bad Schussenried Alkoholkontrollen durch.

Am Abend kontrollierte die Polizei Riedlingen in Bad Schussenried. Dort stoppten sie um 23.15 Uhr einen Opel-Fahrer in der Wilhelm-Schussen-Straße. Bei der Kontrolle rochen die Beamten bei dem 54-Jährigen Alkohol. Daraufhin wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der bestätigte den Verdacht. Seinen Führerschein durfte er behalten, das Auto musste er stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

