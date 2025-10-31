PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizei schnappt berauschten Fahrer
Am Donnerstag zog die Polizei in Biberach einen 21-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 14.40 Uhr war der 21-Jährige mit seinem E-Scooter in der Bleicherstraße unterwegs. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser mutmaßlich unter Drogen stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der verlief positiv auf THC. Ein Arzt nahm dem Mann deshalb Blut ab. Er sieht nun einer Anzeige entgegen.

++++2098833

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

