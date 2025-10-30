PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Betrug durch falschen Mitarbeiter einer Softwarefirma
Am Dienstag fiel eine Frau aus Blaubeuren auf einen Betrüger herein.

Ulm (ots)

Am Nachmittag wurde die Frau von einem angeblichen Softwaremitarbeiter angerufen. In einem mehrstündigen Telefonat überzeugte er die Frau davon, dass sie eine Schadsoftware auf ihrem Laptop habe. Durch eine Zahlung könne diese von ihrem PC entfernt werden. Die Frau schenkte dem Betrüger Glauben und überwies einen mittleren vierstellen Betrag. Danach erstattete sie Anzeige beim Polizeiposten Blaubeuren. Dieser hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizeiliche Kriminalprävention klärt darüber auf, wie sich jeder vor Betrug schützen kann. Sie gibt folgende grundsätzliche Verhaltenstipps:

   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.
   - Legen Sie den Hörer auf. Wer sich nicht in ein Gespräch 
     verwickeln lässt, kann dabei auch nicht irregeführt werden.
   - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach Geld oder 
     persönlichen Daten.
   - Legen Sie unbedingt zuerst auf! Wählen sie erst dann selbst die 
     110 und teilen Sie den Sachverhalt mit
   - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse.
   - Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach 
     Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Wer sein Risiko 
     solcher Anrufe verringern will, der sollte sich aus den 
     öffentlichen Verzeichnissen streichen lassen oder veranlassen, 
     dass der Vorname nur abgekürzt genannt wird.
   - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie 
     vertrauen.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.
   - Geben Sie bitte diese Tipps in Ihrem Familien- und Freundeskreis
     weiter.

Um sie weiter für das Thema Telefontrickbetrug zu sensibilisieren, hat die Polizei gemeinsam mit der Landesprävention eine zehnteilige Clipreihe produziert, in der die Polizei sukzessive die verschiedenen Maschen erläutert. (https://www.youtube.com/playlist?list=PLHlto8FZiDxtThWg_QGl0xlDImmVjebf8)

++++ 2088934

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

