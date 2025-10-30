Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radler stößt mit Auto zusammen

Leichte Verletzungen zog sich ein 17-Jähriger am Mittwoch in Biberach zu.

Kurz vor 12 Uhr fuhr eine 36-Jährige mit ihrem VW Touran aus einem Grundstück in die Freiburger Straße ein. An der Einmündung zum Gehweg achtete sie wohl nicht auf einen Radfahrer. Der 17-Jährige war allerdings verbotswidrig mit seinem Fahrrad auf dem Fußgängerweg unterwegs. Der Radler kam von rechts und stieß in die rechte vordere Seite des ausfahrenden VW. In der weiteren Folge stürzte der Radler zu Boden. Dabei erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Radfahrer und brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Biberach nahm die Ermittlungen auf und prüft nun den genauen Unfallhergang.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

