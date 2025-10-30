Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Etwa 9.000 Euro Schaden sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch in Göppingen.

Ulm (ots)

Die 51-Jährige fuhr mit ihrem VW Tiguan in der Stuttgarter Straße in Richtung Innenstadt. Als sie kurz nach 9.30 Uhr vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte, übersah sie einen dort fahrenden Mini Cooper einer 64-Jährigen. Die beiden Autos stießen seitlich zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

