Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Bäckerei

Beute machte ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen in Ulm.

Ulm (ots)

Um 2.15 Uhr brachen zwei Unbekannte durch eine Hintereingangstür in eine Bäckerei in der Schloßstraße ein. Im Inneren hebelten sie einen Tresor auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Schaden an der Tür wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0731/188-3812 auf.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell