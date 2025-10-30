Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Abgefahrene Reifen gibt ein Punkt in Flensburg

Nicht mehr ausreichend Profil war an den Reifen eines Autos am Mittwoch in Bad Buchau.

Eine Polizeistreife stoppte gegen 22.30 Uhr einen 24-Jährigen in der Schussenrieder Straße. Bei dem Fahrer wurde eine routinemäßige Kontrolle durchgeführt. Dabei stellten die Polizisten fest, dass an dem BMW ein Hinterreifen abgefahren war. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen. Auch die Halterin des Autos wurde von der Polizei angezeigt. Denn die Frau hätte eine solch gefährliche Fahrt nicht zulassen dürfen. Die Polizei stellte außerdem einen Mängelbericht aus. Demnach muss die Halterin zügig dafür Sorge tragen, ihr Fahrzeug in Ordnung zu bringen und dies auch von einer offiziellen Stelle abnehmen zu lassen. Für die mangelhafte Bereifung ist ein Bußgeld von 75 Euro und einen Punkt in Flensburg fällig. Der Fahrer wurde mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt zur Kasse gebeten.

Reifen, die keine ausreichende Profiltiefe haben, stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Das Reifenprofil sorgt für ein sicheres Fahrverhalten eines Fahrzeugs. Sowohl bei Sommer - als auch bei Winterreifen verschlechtert sich das Fahrverhalten drastisch, sobald die gesetzlich vorgeschriebene Profiltiefe unterschritten wird. Damit steigt auch das Risiko von Unfällen deutlich. Laut Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, kurz StVZO, muss die Profiltiefe mindestens 1,6 Millimeter betragen.

