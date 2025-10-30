POL-UL: (HDH) Hermaringen - Mit Vordermann kollidiert
Am Mittwoch verursachte ein Autofahrer auf der B492 bei Hermaringen einen Auffahrunfall.
Ulm (ots)
Gegen 8.40 Uhr fuhr ein 29-Jähriger auf der B492 von Sontheim in Richtung Giengen. Bei der Unterführung der L1083 stockte der Verkehr. Das bemerkte der VW-Fahrer wohl zu spät und fuhr in das Heck eines Mazda. Den lenkte eine 19-Jährige. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Beide Autos blieben fahrbereit.
++++2088471 (BK)
Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell