PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Mit Vordermann kollidiert
Am Mittwoch verursachte ein Autofahrer auf der B492 bei Hermaringen einen Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Gegen 8.40 Uhr fuhr ein 29-Jähriger auf der B492 von Sontheim in Richtung Giengen. Bei der Unterführung der L1083 stockte der Verkehr. Das bemerkte der VW-Fahrer wohl zu spät und fuhr in das Heck eines Mazda. Den lenkte eine 19-Jährige. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Beide Autos blieben fahrbereit.

++++2088471 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren