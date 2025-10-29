Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunken auf dem Roller

Einen 53-Jährigen zog die Polizei am Dienstag in Laupheim aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Laupheim stoppte den Rollerfahrer kurz vor 20.30 Uhr in der Kapellenstraße. Bei der Kontrolle soll er nach Alkohol gerochen haben. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel davon getrunken hat. Der 53-Jährige musste deshalb seinen Yamaha Motorroller stehen lassen. Anschließend musste er zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Die wird nun ausgewertet und soll zeigen, wie viel Alkohol er genau intus hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

