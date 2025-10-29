Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Rechts vor links nicht beachtet

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Ehingen.

Ulm (ots)

Ein 29-Jähriger fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Opel in der Straße "Am Hohen Baum". An der Kreuzung zur Wickelhoferstraße achtete er wohl nicht auf die Vorfahrt einer von rechts kommenden 21-Jährigen. Diese war mit einem BMW unterwegs und fuhr in Richtung Biberacher Straße. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden am Opel schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro, den am BMW auf etwa 7.500 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

