POL-HS: Dieselkraftstoff aus Pkw entwendet
Geilenkirchen (ots)
Aus einem an der Quimperlestraße parkenden Pkw wurde in der Nacht zu Dienstag (14. Oktober) Dieselkraftstoff entwendet. Bei ihrer Tat beschädigten die bislang unbekannten Täter das Fahrzeug zudem.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell