Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dieselkraftstoff aus Pkw entwendet

Geilenkirchen (ots)

Aus einem an der Quimperlestraße parkenden Pkw wurde in der Nacht zu Dienstag (14. Oktober) Dieselkraftstoff entwendet. Bei ihrer Tat beschädigten die bislang unbekannten Täter das Fahrzeug zudem.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

